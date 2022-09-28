Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Лідери обговорили протидію російській агресії на тлі безпрецедентного тиску та шантажу з боку кремля.

Зеленський подякував Трюдо за підтримку нашої країни і принципову позицію Канади щодо невизнання "референдумів", проведених рф на тимчасово окупованих територіях України.

"Мета цих фейкових референдумів - анексія нових українських земель", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що Україна очікує максимально жорсткої реакції від міжнародних партнерів на визнання "результатів" псевдореферендумів рф.

Окрім цього, глава держави подякував Трюдо за надану Канадою оборонну підтримку та послідовну санкційну політику щодо росії. Зеленський також привітав наміри "Групи семи" встановити граничну ціну на російську нафту.

Сторони обговорили необхідність надання подальшої економічної підтримки Україні, а також спеціалізованих автомобілів для розмінування деокупованих територій.

Президент заявив про необхідність жорсткої реакції на російський ядерний шантаж.

"Світ не має терпіти російський ядерний шантаж. Цьому повинен бути покладений край. Агресор має чітко усвідомити всі наслідки своєї безвідповідальності", - додав Зеленський.