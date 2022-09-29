Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відреагував на загрозу можливого застосування росією ядерної зброї в Україні. За його словами, перехід до такої війни - "катастрофа".

Про це повідомляє CNN Turk.

"Ціна переходу до ядерної війни - катастрофа. Перестаньте говорити про це, ви не повинні про це думати. Рішення за допомогою дипломатії, ніколи не піднімаючи їх (питань про ядерну війну - ред.), було б найбільш слушним кроком", - сказав турецький лідер.

При цьому він зазначив, що "ще більше занепокоєння" викликають так звані "референдуми" на тимчасово окупованих росією територіях України.

Ердоган наголосив, що це ускладнює дипломатичні зусилля і може призвести до анексії окупованих територій росією.

Також, за словами президента Туреччини, російський диктатор володимир путін "зробить це, якщо він щось задумав".