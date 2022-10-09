путін після вибухів на Кримському мості вирішив поговорити з Радбезом [ Редагувати ]
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Президент росії володимир путін після вибухів та пожежі на Кримському мості має намір провести нараду з членами Ради безпеки.
Про це заявив прессекретар російського лідера дмитро пєсков, повідомляють "РИА Новости".
Засідання заплановане на понеділок, 10 жовтня. Офіційно теми, які розглядатимуться під час засідання, не називаються.
пєсков також не став анонсувати, чи путін обговорюватиме ситуацію з Кримським мостом на оперативній нараді з постійними членами Ради безпеки.
Водночас у російських ЗМІ вчора з'явилася заява Пєскова про те, що звернення путіна до росіян найближчим часом не планується.
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