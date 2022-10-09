Астрологи дали поради усім знакам зодіаку з 10 по 16 жовтня, як досягнути успіху та чого остерігатися.

Овен

Зірки будуть прихильні до вам з 10 по 16 жовтня. У цей час не варто боятися самотності. Це навпаки принесе користь для енергетики. Планета Венера дозволить активізуватись у всіх сферах життя. Можна завершувати старі проєкти та починати нові. Тиждень вдалий для відпочинку та наведення ладу.

Телець

Варто сфокусуватися на вихованні дітей, спілкуванні з рідними та коханими. Нові знайомства будуть успішні. Попрацюйте над своєю впевненістю, щоб легко завоювати увагу оточення. Можна навчитися чомусь новому.

Близнюки

Для близнюків це буде спокійний тиждень, який можна присвятити відпочинку та релаксації. Планета Меркурій втратить можливість надавати потужну позитивну енергію, тому чекає емоційна стабілізація.

Рак

У сфері фінансів справи будуть доволі туманні. Астрологи радять не зміщувати акцент з роботи на дім, а ось менше переживати через дрібниці точно треба. Це допоможе стабілізувати енергетичне тло і розібратися, що робити далі. Ще це хороший час, щоб зрозуміти головні причини невдач та виправити поточне становище.

Лев

Планети цього тижня допоможуть знайти вирішення всіх проблем і відчути себе впевненіше. Планетарні аспекти допоможуть здобути успіх - звертайте увагу на щасливі знаки долі. Комфортний тиждень - у сфері кохання. Леви зможуть відчути підтримку та гармонію.

Діва

Тиждень варто присвяти сімейним справам: приділити увагу чоловікові, дітям та родичам. Є вірогідність потрапити у вирву неприємностей, проте, якщо Діви стануть умиротворенішими та спокійнішими - можна їх оминути.

Терези

Не обирайте провокаційний образ та стиль. У родині та на роботі можливі приємні та не дуже приємні зміни. Буде багато сумнівів. Жінки будуть зосереджені на пошуку вирішення побутових проблем.

Скорпіон

Іноді відволікайтеся від робочої рутини, займаючись домашніми справами або розважаючись. Можливо, доведеться відмовитись від чогось. Проте тиждень все одно буде сприятливий. Найпозитивніший день - понеділок. 12 жовтня загостриться інтуїція, яка розкриє сильні сторони та підвищить впевненість у собі.

Стрілець

Буде шанс втілити найголовніші мрії. Потрібно більше думати про майбутнє та не згадувати про минулі невдачі. Астрологи попереджають про те, що потрібно побоюватися інших жінок. Можуть виникнути проблеми через заздрість.

Козеріг

Тиждень подарує творче піднесення, удачу на роботі, нові враження та почуття. Неспокійний час залишиться позаду - життя стане більш стабільним. Варто провести тиждень у пошуках нових мотивацій та цілей.

Водолій

Вдалі дні - понеділок та середа. Хороший час для навчання, нових знань та для ділової активності. Налаштуватись на трудові подвиги допоможе спілкування з позитивно налаштованими людьми. Вдасться позбутися негативних установок, внутрішніх страхів.

Риби

Гарний час для переїзду та зміни обстановки - з 10 по 16 жовтня. Варто зайнятися плануванням та реалізацією поточних цілей. Зірки забезпечать усім необхідним: успіхом, харизмою можливостями, мотивацією та силою, пише Slovofraza.