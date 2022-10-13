У четвер, 13 жовтня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення.

Слава Україні! Розпочалась двісті тридцять друга доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, завдає ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

Протягом минулої доби окупанти завдали 3 ракетних та 21 авіаційний удар, здійснили 104 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

Ударів противника зазнали об’єкти та мирні громадяни більш ніж 40 населених пунктів. Ворог бив, зокрема, в райони Миколаєва, Вінниці, Черкас, Черняхова, Білогорівки, Спірного, Павлівки, Мирного та Давидового Броду.

Для цього використав крилаті, авіаційні, зенітні керовані ракети та безпілотні літальні апарати іранського виробництва.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Миропілля, Середина-Буда, Стукалівка та Павлівка;

на Слобожанському напрямку – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бугруватка, Гряниківка, Дворічна, Нова Вовча, Стрілеча, Уди та Червона Зоря;

на Краматорському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, неподалік Білогорівки, Зарічного, Новоєгорівки, Серебрянки, Спірного, Тернів, Торського та Ямполівки;

на Бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, вздовж всієї лінії зіткнення. Зокрема, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Нью-Йорк та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог обстріляв понад 15 населених пунктів. Серед них Богоявленка, Времівка, Залізничне, Микільське, Новопіль, Новосілка та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони більш як 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар’їнка.

На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів.

За наявною інформацією, в районі міста Токмак Запорізької області, наші підрозділи уразили три зенітних ракетних комплекси С-300 противника разом з особовим складом. Поранених окупантів перевезено до місцевої лікарні. В Херсонській області, в результаті точкового вогневого ураження в районі Токарівки, втрати противника склали до 150 осіб вбитими.

Також відомо, що ремонтна база окупантів в районі населеного пункту Каланчак щодня приймає на ремонт до тридцяти одиниць ушкодженої броньованої техніки, котра придатна до ремонту.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 32 удари. Підтверджено ураження більш як 25 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 7 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 4 вертольоти ворога та 26 БпЛА.

Ракетні війська і артилерія за минулу добу уразили 6 пунктів управління, 7 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів. В зону вогневого ураження також потрапили позиції ворожої артилерії, РЕБ та інші військові цілі.