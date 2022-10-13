Вибухи у Київській області: нові подробиці про атаку дронами-камікадзе [ Редагувати ]
У четвер вранці, 13 жовтня, були зафіксовані три обстріли Бучанського району Київської області дронами-камікадзе. Про це повідомляється у Telegram голови поліції Київської області Андрія Нєбітова.
Сьогодні вночі ворог здійснив серію атак на інфраструктуру Київської області. В результаті вибухів сталось займання. За попередніми даними, потерпілих немає.
Нєбітов показав відео нічного обстрілу безпілотниками окупантів Макарівської громади (саме вона потрапила під удар беспілотників, - ред.).
На місці вибухів працює поліція і екстрені служби. СБУ фіксує наслідки ворожої атаки.
Прильоти в Макарівський район підтвердив і Макарівський селищний голова Вадим Токар. За його даними, перший "прильот" був близько 05:12, ще два - в 5.29 та 5.35, всього їх дійсно було 3.
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