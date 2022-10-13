Залужний нагадав США про актуальні потреби України [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Для боротьби проти російської агресії Україні потрібні не лише системи протиповітряної оборони, а й артилерія.
Про це повідомляє головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Telegram.
Сьогодні Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Під час розмови військові обговорили результати вчорашньої зустрічі Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".
Залужний щиро подякував країнам-союзникам за послідовну підтримку України і військову допомогу, а генералові Міллі - за лідерство у цій надважливій справі.
"Щодо ситуації на фронті. Вона складна, але контрольована. Противник має перевагу в артилерії, тому питання підвищення вогневих спроможностей Збройних сил України залишається актуальним. Так само важливим є питання створення системи інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони", - написав він.
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