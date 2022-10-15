Байден надасть Україні новий пакет військової допомоги [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги на сотні мільйонів доларів. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.
Американський лідер підписав указ, яким уповноважив держсекретаря Ентоні Блінкена виділити на підтримку української армії 725 мільйонів доларів.
Відповідні кошти підуть на предмети оборонного призначення, послуги Міністерства оборони, а також військову освіту та підготовку для бійців ЗСУ.
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