Під завалами залишаються люди: нові подробиці удару "шахідами" по Києву [ Редагувати ]
Фото: t.me/oleksiihoncharenko/26861
У понеділок вранці, 17 жовтня, російські окупанти дронами-камікадзе обстріляли багатоповерхівку у Києві - під завалами залишаються люди.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Крім того, у центрі столиці перекритий рух транспорту на ділянках кількох вулиць.
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