У понеділок, 17 жовтня, окупанти атакували Україну понад 40 іранськими дронами-камікадзе. Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Більшість з них збили українські військові.

Не тільки в Києві були прильоти дронів, також були вони в Сумській, Дніпропетровській областях. Але загалом сьогодні зранку Україна була атакована 42 дронами, з них 36 було збито. Тобто була збита абсолютна більшість дронів, які летіли на нашу державу.

За його словами, у бік Києва окупанти випустили близько 30 дронів. Військові збили 25 безпілотників.

Це дуже високий показник. Не досягла мети та масована атака, яка відбувалася сьогодні. Я думаю, що вона мала по своїм задумкам перевершити минулий понеділок та ракетний обстріл.

Речник Повітряних сил зазначає, що росіяни випустили по Україні 43 дрони. Ігнат закликав українців не заважати роботі військових та самостійно не збивати ворожі безпілотники.