У Міноборони зробили важливу заяву про фотозйомку дронів-камікадзе [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У Міноборони попередили про заборону публікації фотографій збитих іранських дронів-камікадзе.
Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, повідомляється в Telegram міністерства.
"Сьогодні Україна знову була атакована іранськими дронами-камікадзе. Згодом деякі користувачі соцмереж виклали фото уламків збитих "Шахедів". Начебто нічого страшного немає – ми пишаємося роботою нашої ППО. Але. Ми повинні думати трохи вперед", - заявила Маляр.
За її словами, якщо на фото видно бортовий номер ворожого безпілотника, із цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до мети, чи ні.
Мало того, ворожі ЗМІ можуть використати цей факт у пропагандистських цілях. Також важливо дотримуватись старого правила - не робити на фото прив'язки до місцевості. Тобто щоб не було зрозуміло, де саме було знято збитий дрон.
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