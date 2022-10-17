У так званій "ДНР" заявили про обмін полоненими за формулою 110 на 110 [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
У понеділок, 17 вересня, між Україною та росією, можливо, відбувається обмін військовополоненими за формулою 110 на 110.
Як повідомляє "Комерсант", про це заявив так званий "глава ДНР" денис пушилін.
За його словами, в результаті обміну полоненими росія має повернути "80 цивільних моряків, а також 30 військовослужбовців з "ДНР", "ЛНР" та Росії".
"Ми Києву віддаємо переважно жінок", - додав Пушилін.
Більш детальної інформації ватажок так званої "ДНР" не розкрив. Офіційні українські джерела поки що не підтверджують та не спростовують його слова.
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