ЗСУ завдали точкових ударів по позиціях росіян під Запоріжжям [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
В Запорізькій області українські артилеристи точково вдарили по декількох позиціях окупантів. Знищено склад боєприпасів та поранено близько 100 солдатів.
Про це повідомляє в Telegram мер Мелітополя Іван Федоров.
"Кількість загиблих, яку окупанти намагаються приховати, уточнюється", - зазначив він.
Зокрема, за словами Федорова, ЗСУ вдарили за наступними "адресами", де наразі дислокуються російські військові:
- в Мелітополі Запорізької області поранено понад 40 окупантів;
- у Бердянську знищено склад боєприпасів;
- в населеному пункті Воскресенка - до 30 поранених загарбників;
- у Василівці - до 25 поранених.
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