У Зеленського оголосили про завтрашні відключення світла по всій Україні [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У четвер, 20 жовтня, по всій території України будуть запроваджуватись обмеження на користування електроенергію. Про це в ефірі телемарафону на Суспільному заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Щойно провели нараду разом з Міненерго і усіма очільниками ОВА. Завтра буде доволі важкий день для всієї країни. По всій території, не одночасно, будуть запроваджуватися обмеження на користування електроенергією", - зазначив чиновник.
Він підкреслив, що на відключення протягом дня слід чекати в усіх областях України.
"Це стосується кожної області. Просимо українців мінімізувати використання електроенергії з 7 до 23 години", - заявив посадовець.
За його словами, в першу чергу обмеження стосуватимуться підприємств та заводів.
"Але, якщо нам буде недостатньо електроенергії загалом по країні, будуть тимчасові відключення по всій території. І це буде стосуватися і населення також", - додав Тимошенко.
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