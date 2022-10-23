В Офісі президента назвали єдиний спосіб завершити війну [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Російська федерація вторгалась на територію суверенної країни. Війна завершиться лише тоді, коли кремль виведе своїх окупантів з наших земель.
Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За словами Подоляка, саме росії:
- вторглась на територію суверенної країни;
- запускає ракети по містах;
- руйнує об'єкти, щоб змусити мільйони людей мерзнути.
"Інші тирани спостерігають за цим. Єдиний спосіб закінчити війну - змусити Росію піти з України. Інакше 21 століття буде епохою кривавих конфліктів", - додає Подоляк.
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