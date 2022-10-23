Російська федерація вторгалась на територію суверенної країни. Війна завершиться лише тоді, коли кремль виведе своїх окупантів з наших земель.

Про це повідомляє у Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами Подоляка, саме росії:

вторглась на територію суверенної країни;

запускає ракети по містах;

руйнує об'єкти, щоб змусити мільйони людей мерзнути.

"Інші тирани спостерігають за цим. Єдиний спосіб закінчити війну - змусити Росію піти з України. Інакше 21 століття буде епохою кривавих конфліктів", - додає Подоляк.