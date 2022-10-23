Зеленський провів переговори з головою МВФ: що обговорювали [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів переговори з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліною Георгієвою.
Про це повідомляє в Telegram президента України.
За його словами, під час бесіди обговорили важливість координаційної платформи донорів України.
"Вдячний за 1,3 млрд доларів надзвичайної допомоги. Україна робитиме максимум, щоб гідно пройти моніторингову програму МВФ і якнайшвидше перейти до нової", - додав він.
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