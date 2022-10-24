Збройні сили України витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове у Донецькій області.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, покращити тактичне положення, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим веде наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Протягом поточної доби Сили оборони України відбили атаки ворога в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Бахмут, Андріївка, Мар’їнка та Первомайське. Завдяки успішним діям, наші війська витіснили ворога з населених пунктів Кармазинівка, М’ясожарівка і Невське Луганської області та Новосадове у Донецькій області.

Авіація сил оборони, протягом поточної доби, завдала сімнадцять ударів. Підтверджено ураження тринадцяти районів зосередження озброєння та військової техніки ворога та чотирьох позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках збили два гелікоптери.

Українські ракетні війська і артилерія за поточну добу уразили чотири пункти управління, десять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, шість складів боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, район вогневих позицій артилерії та три інші важливі об’єкти противника.