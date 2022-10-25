Резніков поговорив з новим міністром оборони Швеції [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
У вівторок, 25 жовтня, міністр оборони України Олексій Резніков поговорив з новим міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
"Я привітав свого колегу з призначенням і запросив його відвідати Київ", - йдеться у повідомленні.
Резніков додав, що із шведським колегою він обговорив посилення обороноздатності країни.
"Ми вдячні Швеції за неймовірну підтримку", - додав Резніков.
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