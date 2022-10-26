Єрмак назвав "ліки", які допоможуть Україні перемогти режим кремля [ Редагувати ]
Україні потрібно більше зброї та ППО, щоб перемогти росію. Сучасні системи протиповітряної оборони для України не що інше, як щит Європи.
Про це повідомляє в Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.
"Сучасні системи ППО для України - це щит Європи. Зброя для нас є інвестицією Заходу у власне майбутнє", - сказав він.
За словами Єрмака, путінізм як вірус, а віруси потрібно знищувати.
"Ми можемо це зробити - нам потрібно більше інструментів", - додав він.
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