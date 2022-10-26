Столтенберг розповів, від чого буде залежати успіх України на перемовинах з рф [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Успіх України на можливих переговорах із росією залежатиме від сили Києва на полі бою. Тому НАТО допомагає Україні.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Водночас ми знаємо, що те, що Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від сили та перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.
За його словами, саме з цієї причини НАТО надає Україні військову допомогу. Столтенберг підкреслив, союзники по НАТО максимізують ймовірність прийнятного для України результату.
"Чим сильніша Україна на полі бою, тим більша ймовірність політичного рішення, при якому Україна зможе перемогти як суверенна незалежна країна в Європі", - додав генсек.
Також Столтенберг заявив, що НАТО готове продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки не можуть дозволити президенту рф володимиру путіну перемогти. За його словами, це буде трагедія для українців, а також зробить Північноатлантичний альянс більш уразливим.
по темі
Від росії можна очікувати будь-яких провокацій, але наразі немає підстав вважати, що окупанти підірвуть Каховську ГЕС
В середу, 26 жовтня, сенат Польщі ухвалив постанову про визнання влади росії терористичним режимом
Російські окупанти вивезли з Херсона останки князя Григорія Потьомкіна, який вважається засновником міста
Російські окупаційні війська для поповнення поточних втрат продовжують примусову мобілізацію в Луганській області
В Державному департаменті США занепокоєні посиленням союзу Ірану та росії, який вже призвів до поставок бойових дронів-камікадзе