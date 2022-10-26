Успіх України на можливих переговорах із росією залежатиме від сили Києва на полі бою. Тому НАТО допомагає Україні.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

"Більшість воєн закінчуються за столом переговорів. Водночас ми знаємо, що те, що Україна може досягти за столом переговорів, повністю залежить від сили та перемог на полі бою", - сказав Столтенберг.

За його словами, саме з цієї причини НАТО надає Україні військову допомогу. Столтенберг підкреслив, союзники по НАТО максимізують ймовірність прийнятного для України результату.

"Чим сильніша Україна на полі бою, тим більша ймовірність політичного рішення, при якому Україна зможе перемогти як суверенна незалежна країна в Європі", - додав генсек.

Також Столтенберг заявив, що НАТО готове продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки знадобиться, оскільки не можуть дозволити президенту рф володимиру путіну перемогти. За його словами, це буде трагедія для українців, а також зробить Північноатлантичний альянс більш уразливим.