Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила про те, що росія своїми ударами по інфраструктурних об'єктах України хоче залякати населення та керівництво країни. Про це вона сказала під час брифінгу.

Проте окупанти прорахувалися, оскільки українців неможливо зламати.

Агресор ударами продовжує посилювати психологічний тиск на керівництво і населення нашої держави. Саме шляхом нанесення масованих ракетних ударів та підвищення інтенсивності застосування іранських БПЛА-камікадзе.

Вона додала, що окупанти зосередилися на руйнуванні транспортної інфраструктури та об'єктів енергетики, аби позбавити українців тепла та світла.