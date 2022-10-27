В Україні через удари окупантів по об'єктах критичної інфраструктури введено режим тотальної економії електроенергії. В регіонах почалися віялові відключення світла.

Для збалансування навантаження на енергосистему до закінчення відновлювальних робіт "Укренерго" запровадило планові відключення електроенергії для споживачів. Вони проходять за графіком – до 4 годин один чи два рази протягом дня.

Щоб уникнути віялових відключень, українців закликали мінімізувати використання електроприладів у пікові години споживання вранці та ввечері (з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00). Також рекомендували обмежити енергоспоживання промисловості та бізнесу.

Київ

У Києві для економії електроенергії в супермаркетах, магазинах ТРЦ відмовилися від вуличної підсвітки, обмежили освітлення вітрин усередині залів. У деяких ресторанах та кафе обслуговують клієнтів при свічках.

Після атаки окупантів на енергооб'єкти в Київській області вночі 27 жовтня в "Укренерго" повідомили, що найближчими днями змушені запровадити більш жорсткі та тривалі обмеження. Без світла може опинитися майже половина столиці. Стабілізаційні графіки, що діяли раніше, більше не актуальні.

Львів

У Львові та області заборонили підсвітку фасадів будинків та роботу фонтанів. Під час комендантської години відключають все зовнішнє освітлення на вулицях, крім дорожнього та об'єктів критичної інфраструктури. Також заборонено зовнішню рекламу, підсвічування вивісок закладів громадського харчування, магазинів, офісів після закінчення робочого часу.

Кривий Ріг

У Кривому Розі, Полтавській та Тернопільській областях поліцейський патруль штрафує підприємців-порушників режиму економії електроенергії.

Дніпро

У Дніпрі зменшили кількість міського електротранспорту лініями. За рішенням міськради, підприємцям заборонили включати вивести, рекламні борди, підсвічувати фасади будівель з 17:00 до закінчення комендантської години.

Житомир

У Житомирі тролейбуси та трамваї не ходили до 26 жовтня. З середовища транспорт почали випускати на маршрути в години міжпікових навантажень. Вуличне освітлення у місті відключено.

Харків

У Харкові з 20 до 26 жовтня призупиняли роботу частини ескалаторів метро. ​​Обмежено освітлення на станціях, поїзди їздять з більшим інтервалом часу.

Черкаси

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав підприємців перенести виробництво на другу зміну або працювати в нічний час. Міський транспорт у Черкасах їздить у режимі "вихідного дня". Кількість тролейбусів на маршрутах скоротили вдвічі.