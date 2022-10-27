росія почала застосовувати у війні проти України ракети Р-37М великої дальності (фото) [ Редагувати ]
Повітряно-космічні сили рф застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.
Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони рф.
У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.
Авіаційна ракета Р-37
Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.
На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.
по темі
Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, скільки ракет ще є в росії
Лише за півдоби понеділка рф випустила по Україні ракет на понад 700 мільйонів доларів США. І це при тому, що сама росія - живев злиднях. Про імперські амбіції сусіда у цифрах - розкаже Марина Біленька.
Президент росії володимир путін заявив, що особисто дав вказівку голові Міністерства оборони рф сергію шойгу подзвонити західним колегам з інформацією про буцімто створення Україною "брудної бомби"
Китай підтримуватиме росію під керівництвом президента володимира путіна і планує посилити співпрацю між країнами
Про що мова? І наскільки це все серйозно? Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко розкаже докладніше.