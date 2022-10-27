Повітряно-космічні сили рф застосовують у війні проти України ракети "повітря-повітря" Р-37М.

Про це пише "Перший мілітарний" з посиланням на відео від міноборони рф.

У пропагандистському ролику росіяни показали кадри зі злетом надзвукового винищувача-перехоплювача МіГ-31. На точках підвісок під фюзеляжем літака можна бачити три ракети Р-37М та дві ракети Р-77-1 під крилами.

Авіаційна ракета Р-37

Р-37 ("Стріла") – радянсько-російська ракета класу "повітря-повітря" великої дальності.

На цей час є найбільш далекодіючою керованою ракетою "повітря-повітря" у світі.