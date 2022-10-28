У Харкові вводять віялові відключення світла (графік) [ Редагувати ]
У Харкові вводять віялові відключення електроенергії. Про це свідчить графік, оприлюднений на сайті "Харківобленерго".
Відключення почнуться вже з понеділка, 31 жовтня.
У Харкові створили 12 черг відключення електроенергії за вулицями. Вимикати світло розпочнуть о 7:00, а повністю відновлять о 21:00.
Тривалість відключень складатиме три години. Такі заходи будуть введені у Харкові на період з 31 жовтня по 6 листопада.
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