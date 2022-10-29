Перезначення субсидій відбувається кожного травня, тому істотних змін у нарахуванні пільг українцям у жовтні та листопаді очікувати не варто.

Про це у коментарі "Суспільному" розповіла голова департаменту соціального захисту населення Сумської обласної військово-цивільної адміністрації Людмила Мусіяка.

За її словами, держава займається перепризначенням комунальних субсидій у травні, аналізуючи базу даних.

"У зв'язку з військовими діями це було зроблено автоматично і відбулося перепризначення житлових субсидій усім домогосподарствам за правилами, які діяли на травень, без звернень громадян" , - продовжила Мусіяка у спілкуванні з журналістами.

На жовтень традиційно заплановано перерахунок комунальних субсидій через старт опалювального сезону, але держава не аналізує право громадян на їхнє призначення. Винятком Мусіяка назвала розгляд доходів потенційних пільговиків.

"У жовтні – це субсидія не на повний місяць, а з 16 жовтня. У листопаді і далі – на повні місяці. Істотних змін, які б змушували наших громадян хвилюватися, немає... Ми автоматично перераховуємо субсидію у зв'язку з початком опалювального сезону. Якщо домогосподарство отримувало субсидію і нічого у домогосподарстві не змінилося (склад сім'ї, придбання дорогих матеріалів чи оплату покупок більш ніж на 50 тисяч, наявності транспортних засобів, депозитів), то приходити до органів соцзахисту не потрібно", - продовжила директор департаменту соцзахисту та закликала громадян повідомити органи соцзахисту за місцем проживання у разі, якщо є вище описані фактори, які можуть вплинути на призначення комунальних пільг.

У листопаді, як попередила Мусіяка, нарахування коштів на оплату комуналки здійснюватиме Пенсійний фонд, а вже з грудня органам ПФУ надається право призначення, нарахування та виплати пільг.

Директор департаменту соцзахисту Сумського ОВА попередила, що єдиним нововведенням, яке набирає чинності з початку зими, є той факт, що українцям тепер для вирішення будь-якого питання щодо субсидій потрібно звертатися до фонду чи органів соціального захисту, а не районних держадміністрацій.