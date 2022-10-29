Україна попереджала про плани росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Москва під фальшивим приводом блокує "зернову ініціативу".

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання", - зазначив Кулеба.