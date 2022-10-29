Кулеба закликав вимагати від рф продовження зернової угоди [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Україна попереджала про плани росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Москва під фальшивим приводом блокує "зернову ініціативу".
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.
"Ми попереджали про плани Росії зруйнувати Чорноморську зернову ініціативу. Тепер Москва під фальшивим приводом блокує зерновий коридор, який забезпечує продовольчу безпеку мільйонів людей. Я закликаю всі держави вимагати від Росії припинити свої голодні ігри та знову взяти на себе зобов'язання", - зазначив Кулеба.
по темі
Україна офіційно запросила Міжнародне агентство з атомної енергетики (МАГАТЕ) перевірити об’єкти, які рф описує як місця розробки "брудної бомби"
Заяви росіян про можливий вихід з зернової угоди є шантажем москви, який необхідно припинити
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори із іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак вважає вихід росії із Чорноморської зернової ініціативи черговим прикладом примітивного шантажу
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ з початку доби близько 90 разів обстріляли позиції окупантів на півдні
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з іранським колегою Хосейном Амір-Абдоллахіаном. Розмова відбулася з ініціативи Ірану. Кулеба заявив, що вимагав від Ірану негайно припинити постачання зброї до росії