Рішення росії про зернову угоду: як відреагував Зеленський (відео) [ Редагувати ]
У суботу, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що "купка людей" у кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції. Про це він сказав під час звернення.
Так, росії про призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, і це не сьогоднішнє рішення, оскільки москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні.
З вересня і до сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом. Це продовольство для більш ніж семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже більше трьох тижнів.
Він наголосив, що через чергове загострення можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам та інші країни.
Чому це якась купка осіб десь у кремлі може вирішувати, чи буде їжа на столах у людей у Єгипті чи в Бангладеш? Зараз потрібна жорстка міжнародна реакція як на рівні ООН, так і на інших рівнях, у тому числі і на рівні "Великої двадцятки". Україна була і може бути й надалі одним з гарантів глобальної продовольчої безпеки. російські терор та шантаж мають програти. Людство має перемогти.
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