У суботу, 29 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив про те, що "купка людей" у кремлі не має вирішувати, чи продовжать роботу зернові коридори з експорту аграрної продукції. Про це він сказав під час звернення.

Так, росії про призупинення участі в зерновій угоді була очікуваною, і це не сьогоднішнє рішення, оскільки москва почала загострювати продовольчу кризу ще у вересні.

З вересня і до сьогодні у зерновому коридорі накопичилося вже 176 суден, які не можуть пройти своїм маршрутом. Це продовольство для більш ніж семи мільйонів споживачів. Деякі зерновози очікують вже більше трьох тижнів.

Він наголосив, що через чергове загострення можуть постраждати Алжир, Єгипет, Ємен, Бангладеш, В'єтнам та інші країни.