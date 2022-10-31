російський президент володимир путін має не менше трьох двійників. Всім їм для більшої подібності робили пластичні операції.

Про це повідомляє в Telegram Головне управління розвідки, яке цитує інтерв'ю начальника Кирила Буданова для Daily Mail.

За його словами, раніше вже виявляли двійників путіна, які заміняли його в особливих випадках, але зараз це звичайна практика.

"Ми знаємо про трьох осіб, які постійно з'являються, але скільки їх, ми не знаємо. Вони все робили пластичні операції, щоб бути схожими. Єдине, що їх видає, це зріст. Це видно на відео та фото. Також жестикуляція, мова тіла та мочки вух, оскільки вони є унікальними для кожної людини", - зазначив Буданов.