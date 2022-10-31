Росія назвала себе "основним учасником" зернової угоди та висунула низку умов [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Російська федерація не вийшла з зернової угоди, а зупиняє її дію. Про це повідомляє в Telegram міністерство оборони росії.
У заяві йдеться про те, що роботу "зернового коридору" буде призупинено до прояснення ситуації навколо атаки 29 жовтня на кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.
"Наголошуємо, що Російська Федерація як основний учасник зазначених угод не виходить з них, а зупиняє їхню дію. У зв'язку з цим рух судів коридором безпеки є неприпустимим, оскільки українське керівництво та командування ЗСУ використовують його для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - йдеться у заяві.
У зв'язку з цим москва вимагає від української сторони прийняти додаткові зобов'язання та не використовувати цей маршрут у військових цілях.
"Розраховуємо на сприяння міжнародної організації в отриманні гарантій з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів, визначених на користь вивезення сільськогосподарської продукції, для ведення бойових дій проти Російської Федерації", - зазначили у міноборони рф.
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Делегації ООН, Туреччини та України затвердили на 31 жовтня графік руху 14 суден так званим "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це йдеться у заяві представництва всесвітньої організації у Спільному координаційному центрі, що базується у Стамбулі
В цьому переконані впевнені в українському МЗС та закликають ООН і Туреччину надіслати москві чіткий сигнал про неприпустимість "голодних ігор". Адже заручниками стануть мільйони людей в Азії та Африці.
Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко 30 жовтня відреагував на заяву очільника російського МЗС Серія Лаврова