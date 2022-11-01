Окупанти вночі атакували Миколаїв ракетами С-300 (фото) [ Редагувати ]
російські окупанти в ніч на 1 листопада атакували Миколаїв ракетами С-300. Обстрілу зазнав приватний сектор.
Про це повідомляє видання News.pn.
"Зруйновано будинок, в якому жили декілька сімей. В результаті загинула жінка пенсійного віку", - пишуть ЗМІ.
Також удар був завданий по одній зі шкіл та університету.
Вибуховою хвилею повибивало вікна в багатоповерхівках, приватних будинках, а також в об'єктах комерції.
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