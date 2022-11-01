Зеленський показав наслідки удару окупантів по Миколаєву [ Редагувати ]
У вівторок, 1 листопада, президент Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу російськими військами Миколаєва. Про це повідомляється у Telegram-каналі голови держави.
Під атаку ворога потрапили навчальний та медзаклад, житлова двоповерхівка та приватні будинки.
Що несе "рускій мір" українцям? Ракети С-300 в житлові будинки, гуртожитки, університети. Біль, страждання й розруху. Ось такі ви нам пропонуєте перемовини? Терористи.
Президент зазначив, що єдиним можливим фіналом цинічної тактики Росії стане поразка і справедливе покарання за всі злочини.
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