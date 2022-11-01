Найспекотніші напрями: актуальна мапа боїв в Україні на 1 листопада [ Редагувати ]
У вівторок, 1 листопада, Міністерство оборони Британії опублікувало актуальну мапу бойових дій в Україні. Про це свідчить мапа, опублікована в Twitter.
Судячи з мапи, ЗСУ продовжують наступ на Харківському, Луганському та Херсонському напрямку, відбиваючи атаки окупантів на Донецькому напрямку.
Російські військові зосередили свої сили у напрямку Горлівки та Пісок, Ізюмському напрямку з боку окупованої Луганської області та Краматорська, Слов'янська.
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