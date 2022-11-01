Посилення обороноздатності ЗСУ: Зеленський провів перемовини з Макроном [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський обговорив посилення обороноздатності ЗСУ з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це повідомляє голова української держави у Twitter.
Зеленський провів надзвичайно важливу і продуктивну розмову з Макроном.
Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку.
Надзвичайно важлива й продуктивна розмова з Президентом 🇫🇷 @EmmanuelMacron. Конкретні рішення щодо посилення обороноздатності України. Конкретні ініціативи щодо відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури. Дякую, друже, за неослабну підтримку.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2022
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