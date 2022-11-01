Росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області. ЗСУ вдалося збити два БПЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Shahed-136".

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Ворог проводить обстріли підрозділів сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Від обстрілів з реактивних систем залпового вогню противника постраждало місто Нікополь.

Авіація сил оборони України протягом поточної доби завдала 22 удари. Під ураження потрапили 19 районів зосередження озброєння, військової техніки, а також 3 позиції зенітних ракетних комплексів противника. На різних напрямках наші підрозділи протиповітряної оборони збили два БПЛА типу "Орлан-10" та шість ударних дронів "Shahed-136".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та чотири інших важливих військових об’єкти противника.