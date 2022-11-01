Українців попереджають про загрозу атаки ворожих безпілотників у Полтавській області [ Редагувати ]
Джерело: 24tv.ua
У вівторок, 1 листопада, під вечір російські безпілотники рухаються в бік Полтавської області. Українців попереджають про загрозу їх атаки.
Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.
"На Полтавщину рухаються БПЛА", - йдеться у повідомленні.
За словами Луніна, вони рухаються із напрямку Дніпропетровської області.
"Залишаємося в укриттях!", - додав очільник області.
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