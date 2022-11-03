У четвер, 3 листопада, за для подолання дефіциту в енергосистемі в Україні будуть застосовуватись як аварійні, так і погодинні вимкнення світла. Про це повідомляє "Укренерго".

Аварійні відключення

У Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях продовжують діяти графіки аварійних відключень (ГАВ).

Обмеження електропостачання застосовано до всіх категорій споживачів.

Погодинні відключення

Для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях діють графіки погодинних відключень (ГПВ).