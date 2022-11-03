Атаки рф на інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни - Кличко [ Редагувати ]
Постійні російські атаки на енергетичні об’єкти України показали справжню мету цієї війни. Це війна проти народу, геноцид проти українців.
Про це сказав мер Києва Віталій Кличо в інтервʼю німецькому телеканалу N-TV.
"Цілеспрямовані атаки на критичну інфраструктуру показали справжнє обличчя цієї війни. Це геноцид, це не спецоперація. Це не війна проти військових. Це війна проти народу", - заявив Кличко.
Тим не менш він не радить киянам залишати країну взимку, бо саме на цьому спекулюватиме кремлівський правитель Путін.
"Моя порада всім: будемо боротися - обов'язково. У нас достатньо запасів їжі, води, медикаментів. Ми сподіваємося на хороший сценарій, але ми повинні рахуватися і з поганим сценарієм", - зазначив Кличко.
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