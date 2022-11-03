Країни G7 нададуть Україні спільну допомогу [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
G7 надасть Україні взимку спільну допомогу, а саме обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети. Це має стабілізувати енергосистему України.
Про це повідомляє Reuters.
"І спільну зимову допомогу, яку ми координуватимемо разом тут як партнери з G7. Ми не дозволимо великому числу людей - старим, дітям, підліткам, сім'ям померти від голоду або холоду в наступні зимові місяці", - заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
За її словами, G7 передасть Києву спільну допомогу. Мова йде про обігрівачі автономної генерації, насоси, а також ліжка, ковдри та намети, що має стабілізувати енергосистему України.
"Ця зимова допомога також означає, що ми не згодні з тим, що мир та міжнародне право будуть порушені взимку. На цій зустрічі G7 підтримка України, захист миру та міжнародного права посідають важливе місце у нашому порядку денному", - додала міністр.
Також Бербок окремо повідомила про надання Україні допомоги у соціальних мережах. За її словами, президент рф володимир путін обрав нову форму війни. Багато людей голодує, вмирає від спраги та замерзає. Саме тому Німеччина надасть конкретну допомогу, а саме генератори електроенергії, обігрівачі, ковдри, ліжка, фільтри для води, житлові контейнери, транспортні засоби.
Mit Angriffen auf zivile Infrastruktur wählt Putin eine neue Kriegsführung: Menschen verhungern, verdursten, erfrieren zu lassen. Deshalb bringen wir gemeinsam konkrete Hilfe auf den Weg: zB Stromgeneratoren, Heizgeräte, Decken, Betten, Wasserfilter, Wohncontainer, Fahrzeuge. 2/2— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 3, 2022
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