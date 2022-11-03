Українські військові можуть звільнити Херсон - міністр оборони США [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Збройні сили України можуть повернути Херсон під свій контроль, оскільки вони працюють ефективно та методично.
Про це повідомляє міністр оборони США Ллойд Остін.
"Я вірю, що у них є можливість це зробити. І головне, українці вірять, що у них є для цього можливості", - заявив міністр.
За його словами, Україна має можливість повернути Херсон, оскільки їхня робота є методичною та ефективною. Про це він заявив у той же день, коли російські колаборанти у Херсоні допустили можливість, що військові РФ можуть вийти з лівого берега Дніпра.
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