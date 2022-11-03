Президент України Володимир Зеленський провів переговори зі своєю молдовською колегою Маєю Санду. Однією з тем обговорень стало падіння ракети рф на території Молдови.

Про це повідомляє голова української держави в Telegram.

"Під час розмови з президентом Молдови Маєю Санду обговорили поточні енергетичні та виклики безпеки для наших країн, а також російський повітряний терор, який зараз зачепив і Молдову. Обмінялися оцінками падіння ракети на її території", - написав Зеленський за підсумками переговорів.