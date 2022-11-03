Зеленський попросив від енергокомпаній "передбачуваних відключень" [ Редагувати ]
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Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній і попросив їх забезпечити якісну комунікацію зі споживачами.
Про це повідомляє глава держави.
"Будь ласка, активніше розʼяснюйте людям, коли й чому ви відключаєте ту чи іншу вулицю, той чи інший район. Зараз час саме таких мікрокомунікацій. Люди мають право знати. Треба робити все, щоб відключення були передбачуваними й цілком зрозумілими для споживачів", - заявив він.
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