Заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов заявив про те, що імовірний вихід російських військ з Херсону є результатом активних дій українських бійців. Про це він сказав під час брифінгу.

Проте, зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів.

Сили оборони України також продовжують ведення активних дій на Херсонщині та Миколаївщині. Хочу наголосити, що за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само як ворог виходив з Києва, з Харківщини, залишав острів Зміїний. Імовірний вихід з Херсону - це результат наших активних дій.

За його словами, безпосередньо на Херсонському напрямку сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення противника, порушили його систему управління військами й тим самим не залишили ворогу іншого виходу як вдатися до втечі.