За добу ЗСУ просунулися на 2 км у Луганській області - Генштаб [ Редагувати ]
За минулу добу, 9 листопада, українські війська просунулися на 2 км на Луганщині. Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.
Угруповання сил оборони продовжує звільняти українські землі від загарбників. Так, на Луганщині лише за минулу добу підрозділи наших військ просунулися на деяких напрямках у ході ведення бойових дій на відстань до 2 км.
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