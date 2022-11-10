На Херсонському напрямку ЗСУ звільнили понад 40 населених пунктів [ Редагувати ]
З 1 жовтня на Херсонському напрямку сили ЗСУ відбили в окупантів територій площею до 1381 кв км. Загалом вже звільнено 41 населений пункт.
Про це повідомляється у Telegram головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
На Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.
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