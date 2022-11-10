Станом на четвер, 10 листопада, українські війська продовжують просуватися на півдні нашої країни. Про це свідчить мапа війни DeepStateMAP.

ЗСУ звільнили місто Снігурівка Миколаївської області.

За даними карти бойових дій, українські бійці просунулися і звільнили Снігурівку, яка є важливим логістичним пунктом.

Місто розташоване на сході Миколаївської області поблизу з Херсонською областю. Через Снігурівку проходить траса Т1505, яку використовували окупанти як логістичну артерію. Крім того, відстань між Снігурівкою та Херсоном становить близько 50 км.

Зазначимо, вчора стало відомо, що ЗСУ зайшли у населений пункт Калинівське Херсонської області.

На інших ділянках фронту поки без змін. Важкі бої точаться на Бахмутському напрямку, проте просування окупантів не зафіксовано.

Також йдуть бої на сході Харківської області та на лінії Сватове-Кремінна у Луганській області.