ЗСУ звільнили село Макіївка Луганської області [ Редагувати ]
У неділю, 13 листопада, українські військові відновили контроль над селом Макіївка Красноріченської громади Луганської області. Про це повідомляється у Telegram Луганської ОВА.
Новини з фронту Луганщини: село Макіївка, що у Красноріченській селищній громаді Сватівського району, переходить у "синю зону". Українські військові відновили контроль над населеним пунктом.
5 листопада стало відомо, що біля села Макіївка Сватівського району Луганської області внаслідок обстрілу ЗСУ знищено батальйон мобілізованих росіян із Воронезької області, загинули сотні окупантів.
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