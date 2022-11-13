У Харкові пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 13 листопада, у Харкові було чути вибухи. Про це повідомляє "Суспільне".
У Харківській області оголошено повітряну тривогу
Офіційні джерела поки що не розкривали більш детальні подробиці події.
Жителям міста та області необхідно пройти в укриття.
по темі
У вівторок, 8 листопада, біля Чкаловського (Харківська область) на мінах підірвалися працівники дорожньої служби. Двоє з них загинули
На дорозі в Золочівській громаді (Харківська область) на міні підірвався автомобіль
У неділю, 13 листопада, у Запоріжжі пролунали вибухи
Місто Вовчанськ на Харківщині деокупували рівно місяць тому. Та росіяни не полишають спроб захопити його знову. Постійно обстрілюють з території рф. Сюди складно доправити гуманітарні вантажі.
У п'ятницю, 11 листопада, ще в трьох областях України запровадили аварійні відключення світла