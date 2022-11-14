Благодійний перформанс: у Києві художні майстри розпишуть відстріляні артилерійські гільзи [ Редагувати ]
У п’ятницю, 18 листопада, о 15:00 відбудеться відкриття виставки "Патріотичний АРТплакат у стилістиці традиційних українських розписів" та перформанс "Мистецтво як зброя". Локація: Національний музей українського народного декоративного мистецтва - вул. Лаврська, 9. Вхід через надбрамну Троїцьку церкву.
Під час відкриття виставки відбуватиметься благодійний перформанс з розпису відстріляних по російських загарбниках артилерійських гільз.
Попри, здавалось, нетворчий воєнний час команди музеїв продовжують єднати майстрів, які допомагають фронту звичними для себе засобами - пензлем і фарбами.
Учасниками виставки стали талановиті аматори та професійні художники.
Вони доклалися, аби представлені патріотичні образи були зрозумілими, енергетично наповненими і відбивали українську самобутність. Ту, що вирізнятиме український патріотичний плакат від кліше постерів радянської доби.
Вразять і тубуси до британської гармати М777 та гільзи різних калібрів, розписані вихованцями художнього гуртка "Володарі фарб" (м.Ірпінь) та майстринями українських декоративних розписів.
Виставка триватиме до 11 грудня і закінчиться благодійним аукціоном! Буде представлено понад 15 лотів - АРТоб'єкти, картина та патріотичні постери.
Мета - зібрати кошти на потреби конкретних підрозділів ЗСУ.
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