У п’ятницю, 18 листопада, о 15:00 відбудеться відкриття виставки "Патріотичний АРТплакат у стилістиці традиційних українських розписів" та перформанс "Мистецтво як зброя". Локація: Національний музей українського народного декоративного мистецтва - вул. Лаврська, 9. Вхід через надбрамну Троїцьку церкву.

Під час відкриття виставки відбуватиметься благодійний перформанс з розпису відстріляних по російських загарбниках артилерійських гільз.

Попри, здавалось, нетворчий воєнний час команди музеїв продовжують єднати майстрів, які допомагають фронту звичними для себе засобами - пензлем і фарбами.

Учасниками виставки стали талановиті аматори та професійні художники.

Вони доклалися, аби представлені патріотичні образи були зрозумілими, енергетично наповненими і відбивали українську самобутність. Ту, що вирізнятиме український патріотичний плакат від кліше постерів радянської доби.

Вразять і тубуси до британської гармати М777 та гільзи різних калібрів, розписані вихованцями художнього гуртка "Володарі фарб" (м.Ірпінь) та майстринями українських декоративних розписів.

Виставка триватиме до 11 грудня і закінчиться благодійним аукціоном! Буде представлено понад 15 лотів - АРТоб'єкти, картина та патріотичні постери.

Мета - зібрати кошти на потреби конкретних підрозділів ЗСУ.