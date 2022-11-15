У Києві ввели аварійні відключення світла [ Редагувати ]
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У Києві у вівторок, 15 листопада, вдень запровадили аварійні відключення електроенергії через ракетні удари росіян.
Про це повідомляє ДТЕК Київські електромережі у Facebook.
"Через ракетні обстріли з боку росії за розпорядженням НЕК Укренерго змушені розпочати екстрені відключення світла. Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на устаткуванні", - заявили у ДТЕК.
Також там зазначили, що на цей час графіки стабілізаційних відключень не будуть діяти.
При цьому CEO Yasno Сергій Коваленко розповів, що внаслідок атак окупантів є пошкодження.
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У п’ятницю, 11 листопада, починаючи з 12:00, Київ повертається до погодинних графіків обмеження електроенергії