Україна закликає партнерів надати дані, на основі яких дійшли до висновку про те, що на території Польщі впала ракета української ППО. Про це повідомляє пресслужба РНБО за результатами проведення Ставки верховного головнокомандувача.

Країна також просить доступу до місця інциденту.

Україна виступає за спільне з партнерами подальше детальну вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі та готова передати партнерам наявні докази російського сліду.

Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони України та Державної прикордонної служби України.

Україна залишається повністю відкритою до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі всього комплексу наявних даних.